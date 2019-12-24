في خطوة لصالح نتنياهو.. محكمة ”الليكود“ تلغي انتخابات قائمة الحزب للكنيست

أفادت قناة ”مكان“ العبرية، يوم الثلاثاء، بأن محكمة حزب الليكود قررت عدم إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة الحزب التي ستخوض انتخابات الكنيست.

وذكرت القناة أن هيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة أصدرت القرار وذلك خلافا لقرار اتخذته المحكمة الأسبوع الماضي بوجوب إجراء الانتخابات للقائمة وليس لرئاسة الحزب فقط.

وتوقعت القناة أن يصدر بيان رسمي من المحكمة لنشر حيثيات القرار في وقت لاحق من الثلاثاء، علمًا أنه لم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من جهتها.

وكان رئيس الوزراء ورئيس ”الليكود“ بنيامين نتنياهو طلب في وقت سابق من المحكمة الداخلية للحزب إلغاء الانتخابات التمهيدية لقائمة مرشحي الليكود للكنيست.

وقال غدعون ساعر منافس نتنياهو على زعامة الحزب، إنه اذا ما انتخب لهذا المنصب فإنه سيعمل على انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رئيسا لإسرائيل.

يشار إلى أن الانتخابات على رئاسة الحزب بين نتنياهو والنائب غدعون ساعار ستجرى يوم الخميس المقبل.

وكان نتنياهو قال في تصريح له إن ”الشعب وحده هو الذي يقرر من يقوده، في نظام ديمقراطي“.

جاء ذلك في إشارة ضمنية إلى الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل العليا أواخر الشهر الجاري للنظر في الالتماس المطالب بمنع تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، لأنه يواجه تهما جنائية.

وأيد ساعر ذلك التوجه بقوله إنه ”لا يجوز استبدال رئيس وزراء في قاعة المحكمة وإنما في صناديق الاقتراع فقط“، وأضاف أن مسألة عجز نتنياهو في تشكيل الحكومة هي مسألة سياسية وليست قانونية ولا يحق للمحكمة العليا أن تتدخل في المسألة.

من جهته، صرح الوزير من حزب الليكود يوفال شتانيتس بأنه ”لا يعقل أن تأمر المحكمة العليا بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة بسبب لوائح الاتهام التي أعلن المستشار القانوني للحكومة عن نيته تقديمها ضده“.

واعتبر أن ”مثل هذا القرار سيحدث زلزالا في الساحتين السياسية والقضائية وتضعضع أسس الديمقراطية“.