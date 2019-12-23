روحاني: ستضطر واشنطن لرفع العقوبات عاجلا أو آجلا‎

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الإثنين، إن العقوبات الأمريكية ضد بلاده مؤقتة، وستضطر واشنطن لرفعها عاجلا أو آجلا.

وأكد روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بالعاصمة طهران، على ضرورة بذل جهود من أجل حماية التعاون وإدامته بين طهران ونيودلهي، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية.

وجدد روحاني حديثه المتكرر عن سعى طهران لـ“تحقيق الأمن وتخفيض التوتر في بحر عمان ومضيق هرمز“، حسب بيان للرئاسة الإيرانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أغسطس/آب 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015.