الرئيس الروسي يفتتح خط السكة الحديد مع شبه جزيرة القرم

المصدر: أ ف ب

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خط السكة الحديد، الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، اليوم الإثنين، في خطوة تشكل تحديا جديدا لأوكرانيا، بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة في عام 2014.

وقال بوتين خلال حفل الافتتاح، ”إنه حدث سار ومهم جدا بالنسبة لشبه جزيرة القرم، ولجنوب روسيا ولبلدنا بأكمله“.

ويقع الخط على الجسر، الذي يربط شبه جزيرة كيرتش في القرم بجبل تامان في جنوب روسيا، حيث سبق أن قام بوتين بأول عبور في مقصورة القيادة إلى جانب السائق بطول 19 كم.

وتم افتتاح القسم الطرقي من الجسر في شهر أيار/مايو لعام 2018، وقام بوتين حينها بالعبور وهو يقود شاحنة برتقالية تتقدم موكبا يضم نحو 10 مركبات.

وانطلق العمل بهذا المشروع، في شهر شباط/فبراير من عام 2016، وعهد إلى الملياردير أركادي روتنبرغ، وهو شريك بوتين في لعبة الجودو.

ومن المتوقع أن تنقل القطارات، التي ستربط موسكو وسان بطرسبورغ بسيمفروبل، عاصمة القرم، 14 مليون مسافر في عام 2020.

وغادر أول قطار مدينة سانت بطرسبورغ، اليوم الإثنين، على أن تستغرق الرحلة 26 ساعة.

وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية، في شهر آذار/مارس من عام 2014، بعد استفتاء نددت به كييف والغرب.

وأعقب هذا الضم نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأسفر النزاع، الذي لا يزال مستمرا، عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.