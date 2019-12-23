وفد تركي يبحث في روسيا قضيتي سوريا وليبيا

وصل وفد تركي إلى روسيا، اليوم الإثنين؛ لبحث قضيتي سوريا وليبيا بعد تقارير عن تدفق عشرات الآلاف من السوريين إلى تركيا، التي تستضيف أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن أكثر من 80 ألف مدني نزحوا من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا، بعدما كثفت القوات الروسية والسورية ضرباتها الجوية في المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقالت مؤسسة الإغاثة الإنسانية (آي.آي.إتش) التي تتخذ من تركيا مقرا لها، اليوم الإثنين، إن عدد السوريين الفارين من الهجمات على إدلب، والذين يتجهون صوب تركيا وصل إلى 120 ألفا.

ويزور الوفد التركي بقيادة نائب وزير الخارجية سادات أونال، موسكو، قبل أسابيع من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة لتركيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أغضبت الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين بشراء نظام دفاع صاروخي روسي.

وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري حاليا، وتخشى وصول موجة جديدة إليها.

وقال أردوغان في التصريحات التي أدلى بها أمس الأحد: ”نبذل قصارى جهدنا مع روسيا لوقف الهجمات، وسنواصل فعل ذلك. في الواقع سنرسل وفدا إلى موسكو“.

وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب، وهي آخر منطقة كبيرة في سوريا لا تزال تحت سيطرة المعارضة المسلحة بعد 8 سنوات ونصف السنة من الحرب الأهلية.

وتدعم تركيا مقاتلي المعارضة السورية الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالأسد، فيما تدعم موسكو وطهران قوات الحكومة السورية. وتعمل أنقرة وموسكو وطهران على إيجاد حل سياسي للصراع.

وسيبحث الوفد التركي أيضا مع المسؤولين الروس احتمال تقديم تركيا دعما عسكريا لليبيا ونشرها قوات هناك، بعدما وقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري الشهر الماضي. وقالت روسيا إنها قلقة جدا إزاء النشر المحتمل للقوات.

وقال أردوغان، أمس الأحد، إن أنقرة قد تزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وبحسب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز، في الشهر الماضي، فإن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية على ليبيا.