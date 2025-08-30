"طعنة الكواليس".. هل خطط الأوروبيون لنسف تفاهمات قمة ألاسكا حول أوكرانيا؟

كشف تقرير لموقع "أكسيوس"، أن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقدون أن بعض قادة أوروبا يبذلون جهودًا خلف الكواليس لنسف التقدم الذي تم إحرازه في ملف أوكرانيا خلال قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا، مؤكدًا أن ما يثير استغراب مسؤولي البيت الأبيض، هو أن الزعماء الأوروبيين يدعمون علنًا جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الموقع فإنه بعد أسبوعين من القمة بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يُحرز تقدم يُذكر نحو إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن مساعدي ترامب المُحبطين يرون أن اللوم يجب أن يقع على عاتق الحلفاء الأوروبيين، وليس على ترامب أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أنه خلف الكواليس، بدأ صبر مسؤولي البيت الأبيض ينفد تجاه الزعماء الأوروبيين، الذين يزعمون أنهم يضغطون على أوكرانيا للمطالبة بتنازلات إقليمية غير واقعية من روسيا.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، قوله: "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد هذه الحرب والترويج لتوقعات غير منطقية، بينما يتوقعون من أمريكا تحمل التكلفة"، وأضاف: "إذا أرادت أوروبا تصعيد هذه الحرب، فسيكون ذلك من مسؤوليتها، لكنهم سينتزعون الهزيمة من بين فكي النصر بلا أمل".

وفي المقابل، أعرب مسؤول أوروبي كبير مشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الأوكرانية الروسية عن دهشته من الانتقادات الأمريكية، مبديًا حيرته إزاء القول إن الزعماء الأوروبيين يلعبون لعبة مع ترامب وأخرى خلف ظهره، قائلًا إن مثل هذه "الفجوات غير موجودة في الواقع"، وأضاف المسؤول أن "الدول الأوروبية تعمل بالفعل على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا".

الصفقة الأفضل

وذهب التقرير إلى التأكيد أن أكثر ما يثير حفيظة البيت الأبيض، هو أن الأوروبيين يضغطون على زيلينسكي من أجل التمسك بـ"صفقة أفضل"، وهو نهج متطرف أدى إلى تفاقم الحرب، كما يزعم المقربون من ترامب.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن المسؤولين البريطانيين والفرنسيين أكثر إيجابية، لكنهم يشتكون من أن دولًا أوروبية كبرى أخرى تريد أن تتحمل الولايات المتحدة التكلفة الكاملة للحرب، دون أن تُخاطر هي بنفسها.

وقال المسؤول الكبير إن "التوصل إلى اتفاق هو فنّ الممكن، لكن بعض الأوروبيين لا يزالون يتصرفون كما لو كانوا في عالمٍ خيالي يتجاهلون حقيقة أن رقصة التانجو تتطلب شخصين"، وفق ما نقل عنه أكسيوس.

مماطلة روسية أوكرانية

ويقول التقرير إنه بعد قمتيه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر ترامب مرارًا وتكرارًا أن الخطوة التالية يجب أن تكون قمة ثنائية بينهما، وحتى الآن، رفض الروس ذلك.

وفي الوقت نفسه، رفض الأوكرانيون أي نقاش بشأن التنازلات الإقليمية المحتملة ما لم يجلس الروس إلى طاولة المفاوضات، لذلك بدا ترامب محبطًا بشكل واضح من الوضع خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وقال: "الجميع يتظاهرون، هذا كله هراء".

ووفق أكسيوس، تشير الضربات الجوية الروسية الضخمة على كييف، بالإضافة إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى أن السلام ما زال بعيدًا".

وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الخميس، إن "طرفي هذه الحرب غير مستعدين لإنهائها، رغم أن ترامب يريدها أن تنتهي، لكن قادة هذين البلدين يريدونها، ويجب أن يرغبوا في إنهائها أيضًا".

ترامب.. الخيار الأخير

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن ترامب يفكر جديًا في التراجع عن الجهود الدبلوماسية حتى يبدأ أحد الطرفين أو كلاهما في إظهار المزيد من المرونة: "سنجلس ونراقب، دعهما يتقاتلان لبعض الوقت، وسنرى ما سيحدث" وفق تعبيره.

وبدأ بعض المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى الزعماء الأوروبيين باعتبارهم عقبة رئيسة، على الرغم من أن ترامب عقد اجتماعًا وديًا معهم ومع زيلينسكي قبل أقل من أسبوعين.

ويوم الجمعة، التقى مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مع رئيس موظفي زيلينسكي أندريه يرماك في نيويورك، وقال مصدر مطلع على الاجتماع، إنهما ناقشا اللقاء المحتمل بين زيلينسكي وبوتين، ودعا يرماك ويتكوف لزيارة كييف، لكن لم يتم تحقيق أي تقدم كبير.