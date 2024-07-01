من هم الوزراء الفرنسيون المتأهلون للجولة الثانية للانتخابات التشريعية؟
رصدت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية، قائمة الوزراء الفرنسيين الذين فازوا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، والآخرين الذين تأهلوا إلى الجولة الثانية، وذلك بعد صدور نتائج شبه رسمية للانتخابات.
ووفق تقرير المحطة، فإن من بين الوزراء الـ 24 المرشحين للانتخابات التشريعية، تأهل 23 منهم للدور الثاني، لكن 16 آخرين وجدوا أنفسهم مضطرين لدخول جولة الإعادة أمام مرشحي اليسار واليمين المتطرف، فيما انسحب اثنان منهم.
وترشح 24 وزيرًا، بينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته جابريال أتال، للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت دورتها الأولى الأحد الـ30 من حزيران/يونيو.
ولم يتم انتخاب أيّ منهم في الجولة الأولى، لكن تأهل 23 منهم إلى الجولة الثانية، الأحد، من بينهم 16 تأهلوا مع مرشحين اثنين.
الوزراء المؤهلون للجولة الثانية
وجاء رئيس الوزراء جابريال أتال في المركز الأول بـ 43.85% من الأصوات في الدائرة العاشرة في أوت دو سين، وسيواجه من تغلب عليه في 2022، وهو مرشح الحزب الشعبي الجديد لائتلاف اليسار، سيسيل سوبيليه الذي حصل على 35.53%.
وعلى مقربة من ذلك، جاء وزير الخارجية ستيفان سيجورني، الذي تولى رئاسة الدائرة التاسعة خلفًا للنائب المنتهية ولايته إيمانويل بيليرين، المتهم بتعاطي المخدرات، في المركز الأول بنسبة 46.07% من الأصوات.
وسيواجه بيليرين مرشحة ائتلاف اليسار، بولين رابيلي فيرنيوت الحاصلة على 21.39٪ في تأهل ثنائي، في حين فازت في الدائرة ذاتها، المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا ثيفينوت، بالمركز الأول أيضًا بـ 39.91% من الأصوات في الدائرة الثامنة.
وستواجه ثيفينوت في الجولة الثانية مرشحة ائتلاف اليسار التي رشحها الحزب الاشتراكي سالومي نيكولا شافانس (30.30%).
وفي باريس، حصلت أوليفيا غريغوار، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الأعمال والسياحة والاستهلاك، على 39.36% من الأصوات مقابل مرشحة ائتلاف اليسار سيلين ماليزيه 28.96% في الدائرة الثانية عشرة.
وفي الدائرة الثالثة، جاء وزير التحول والخدمة العمومية، ستانيسلاس جيريني، في المركز الثاني بنسبة 33,99% من الأصوات مقابل المرشحة اليسارية التي رشحها حزب البيئة ضمن ائتلاف اليسار، ليا بالاج الماريكي 46,15%، بحسب النتيجة شبه النهائية.
وفي الدائرة الانتخابية الأولى في لوار-إي-شير، حصل وزير الزراعة مارك فيسنو، الذي خاض الانتخابات تحت اسم الحركة الديمقراطية، على 34.56% من الأصوات، وجاء خلف مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين بارديه التي حصلت على 35.22%.
وفي الدائرة الانتخابية الأولى للشعب الفرنسي المقامة خارج فرنسا والتي تجمع بين كندا والولايات المتحدة، يأتي الوزير المنتدب المكلف بالصناعة رولاند ليسكور في المركز الأول بنسبة 38.84% من الأصوات مقابل مرشح ائتلاف اليسار أسامة العرايشي الذي حصل على 36.12%.
تأهل ثلاثي
وفي إيفلين، وهي معقل الحزب الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجد الوزيرة المسؤولة عن المساواة، أورور بيرجي، نفسها في تأهل ثلاثي، في الدائرة العاشرة، مع 33.59% من الأصوات، متقدمة على مرشح حزب التجمع الوطني توماس دو تشالارد 28.22% ومرشح ائتلاف اليسار المرشح سيدريك بريوليه الذي حصل على 22.40%.
ومن المقرر أن تواجه وزيرة العلاقات مع البرلمان، ماري ليبيك، في الدائرة الرابعة، تأهلًا ثلاثيًّا أيضًا، بنسبة 41.24% من الأصوات، متقدمة على مرشحة حزب الجبهة الوطنية سيلين بوردون التي حصلت على 27.21% ومرشح حزب التجمع الوطني، جان فرانسوا مورتو الذي حظي بـ 19.99%.
وفي الدائرة الثانية، تأهل جان نويل بارو، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، في دائرة ثلاثية، إذ حل في المركز الأول 35.01% مقابل مرشحة ائتلاف اليسار مايتي كاريفي بدواني 26.29%، ثم إلى مرشح حزب التجمع الوطني جايتان برولت 21.81%.
جيرالد دارمانان
وجاء وزير الداخلية جيرالد دارمانان في المركز الأول في معقله بالدائرة العاشرة بالشمال بـ 36.03% من الأصوات، يليه مرشح حزب التجمع الوطني باستيان فيربروج بـ 34.31%، متقدمًا على مرشحة اليسار ليزلي مورترو.
وفي سين إت مارن، احتل الوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية، فرانك ريستر، المركز الثاني بـ 31.43% من الأصوات في الدائرة الخامسة، خلف مرشح حزب التجمع الوطني فيليب فونتانا الذي حصل على 41.77% لوري كانبيرجس.
وتأتي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الزراعة الفرنسية أنييس بانييه روناشر، المرشحة للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية في الدائرة الثانية لباس دو كاليه، في المركز الثاني بـ 21.54% من الأصوات خلف مرشح حزب التجمع الوطني ألبان هوسيل 37.31%.
واحتل وزير الإسكان جيوم كاسبريان، المنتخب منذ 2017 في أور-إي-لوار، المركز الثاني بـ 32.89% من الأصوات، خلف مرشحة حزب التجمع الوطني إيما مينوت 33.66% وأمام مرشح اليسار جان فرانسوا بريدي 24.05%.
وزراء تأهلوا لكنهم انسحبوا
وفي إيسون، جاءت الوزيرة المسؤولة عن أقاليم ما وراء البحار، ماري جيفينو، في المركز الثالث بـ 27.11% من الأصوات خلف مرشحة حزب ائتلاف اليسار، جولي أوزين 37.60% ومرشح حزب التجمع الوطني بول هنري ميرين 29.96%.
وأعلنت جيفينو انسحابها أمام "الخطر المتمثل في فوز حزب التجمع الوطني"، وقالت في بيان صحفي: "علينا أن نفعل كل شيء للفوز بمرشحي القوس الجمهوري القادرين على الفوز يوم الأحد المقبل".
في الدائرة الانتخابية الأولى لبوش دو رون، جاءت الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المدينة، سابرينا أجريستي روباش، في المركز الثالث بـ 23.61٪ من الأصوات، خلف مرشحة حزب التجمع الوطني، مونيك جريسيتي 45.54٪ وائتلاف اليسار المرشحة باسكالين ليكورشيه 26.90%، وأعلنت الوزيرة انسحابها أيضًا.