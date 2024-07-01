من هم الوزراء الفرنسيون المتأهلون للجولة الثانية للانتخابات التشريعية؟

الوزراء المؤهلون للجولة الثانية

وجاء رئيس الوزراء جابريال أتال في المركز الأول بـ 43.85% من الأصوات في الدائرة العاشرة في أوت دو سين، وسيواجه من تغلب عليه في 2022، وهو مرشح الحزب الشعبي الجديد لائتلاف اليسار، سيسيل سوبيليه الذي حصل على 35.53%.

وعلى مقربة من ذلك، جاء وزير الخارجية ستيفان سيجورني، الذي تولى رئاسة الدائرة التاسعة خلفًا للنائب المنتهية ولايته إيمانويل بيليرين، المتهم بتعاطي المخدرات، في المركز الأول بنسبة 46.07% من الأصوات.

وسيواجه بيليرين مرشحة ائتلاف اليسار، بولين رابيلي فيرنيوت الحاصلة على 21.39٪ في تأهل ثنائي، في حين فازت في الدائرة ذاتها، المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا ثيفينوت، بالمركز الأول أيضًا بـ 39.91% من الأصوات في الدائرة الثامنة.

وستواجه ثيفينوت في الجولة الثانية مرشحة ائتلاف اليسار التي رشحها الحزب الاشتراكي سالومي نيكولا شافانس (30.30%).

وفي باريس، حصلت أوليفيا غريغوار، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الأعمال والسياحة والاستهلاك، على 39.36% من الأصوات مقابل مرشحة ائتلاف اليسار سيلين ماليزيه 28.96% في الدائرة الثانية عشرة.

وفي الدائرة الثالثة، جاء وزير التحول والخدمة العمومية، ستانيسلاس جيريني، في المركز الثاني بنسبة 33,99% من الأصوات مقابل المرشحة اليسارية التي رشحها حزب البيئة ضمن ائتلاف اليسار، ليا بالاج الماريكي 46,15%، بحسب النتيجة شبه النهائية.

وفي الدائرة الانتخابية الأولى في لوار-إي-شير، حصل وزير الزراعة مارك فيسنو، الذي خاض الانتخابات تحت اسم الحركة الديمقراطية، على 34.56% من الأصوات، وجاء خلف مرشحة حزب التجمع الوطني، مارين بارديه التي حصلت على 35.22%.

وفي الدائرة الانتخابية الأولى للشعب الفرنسي المقامة خارج فرنسا والتي تجمع بين كندا والولايات المتحدة، يأتي الوزير المنتدب المكلف بالصناعة رولاند ليسكور في المركز الأول بنسبة 38.84% من الأصوات مقابل مرشح ائتلاف اليسار أسامة العرايشي الذي حصل على 36.12%.

تأهل ثلاثي

وفي إيفلين، وهي معقل الحزب الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تجد الوزيرة المسؤولة عن المساواة، أورور بيرجي، نفسها في تأهل ثلاثي، في الدائرة العاشرة، مع 33.59% من الأصوات، متقدمة على مرشح حزب التجمع الوطني توماس دو تشالارد 28.22% ومرشح ائتلاف اليسار المرشح سيدريك بريوليه الذي حصل على 22.40%.

ومن المقرر أن تواجه وزيرة العلاقات مع البرلمان، ماري ليبيك، في الدائرة الرابعة، تأهلًا ثلاثيًّا أيضًا، بنسبة 41.24% من الأصوات، متقدمة على مرشحة حزب الجبهة الوطنية سيلين بوردون التي حصلت على 27.21% ومرشح حزب التجمع الوطني، جان فرانسوا مورتو الذي حظي بـ 19.99%.

وفي الدائرة الثانية، تأهل جان نويل بارو، الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، في دائرة ثلاثية، إذ حل في المركز الأول 35.01% مقابل مرشحة ائتلاف اليسار مايتي كاريفي بدواني 26.29%، ثم إلى مرشح حزب التجمع الوطني جايتان برولت 21.81%.

جيرالد دارمانان

وجاء وزير الداخلية جيرالد دارمانان في المركز الأول في معقله بالدائرة العاشرة بالشمال بـ 36.03% من الأصوات، يليه مرشح حزب التجمع الوطني باستيان فيربروج بـ 34.31%، متقدمًا على مرشحة اليسار ليزلي مورترو.

وفي سين إت مارن، احتل الوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية، فرانك ريستر، المركز الثاني بـ 31.43% من الأصوات في الدائرة الخامسة، خلف مرشح حزب التجمع الوطني فيليب فونتانا الذي حصل على 41.77% لوري كانبيرجس.

وتأتي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الزراعة الفرنسية أنييس بانييه روناشر، المرشحة للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية في الدائرة الثانية لباس دو كاليه، في المركز الثاني بـ 21.54% من الأصوات خلف مرشح حزب التجمع الوطني ألبان هوسيل 37.31%.

واحتل وزير الإسكان جيوم كاسبريان، المنتخب منذ 2017 في أور-إي-لوار، المركز الثاني بـ 32.89% من الأصوات، خلف مرشحة حزب التجمع الوطني إيما مينوت 33.66% وأمام مرشح اليسار جان فرانسوا بريدي 24.05%.