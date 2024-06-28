أوباما يؤكد استمراره بدعم بادين رغم أدائه "السيئ"

أقر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الجمعة بأن أداء الرئيس الديمقراطي جو بايدن كان "سيئًا" في مناظرة أمام منافسه الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الخميس، إلا أنه أكد أنه مستمر في دعم بايدن.

وقال أوباما على منصة إكس "الأداء السيئ في المناظرات وارد. ثقوا بي، فأنا أعرف"، بحسب "رويترز".

وكتب أوباما "لكن هذه الانتخابات لا تزال اختيارًا بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه"، مضيفًا "الليلة الماضية لم تغيّر ذلك".