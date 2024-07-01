غالانت: الجيش الإسرائيلي بحاجة ملحة إلى 10 آلاف جندي إضافي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، حاجة الجيش إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، وفق الأناضول.

ونقلت إذاعة الجيش عن غالانت قوله للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: "نحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا" .

وقال الوزير: "يمكننا تجنيد 4800 من اليهود المتدينين".