النيابة العامة الروسية: يفغيني بريغوجين لا يزال تحت الملاحقة القانونية

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، نقلًا عن النيابة العامة الروسية، قولها إن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين لا يزال تحت الملاحقة القانونية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في النيابة العامة قوله إن الدعوى الجنائية الخاصة بالدعوة إلى التمرّد المسلح ضد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين لم تسقط بعد.

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في الـ23 من يونيو/ حزيران بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوّضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن "موسكو ستسقِط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات، فيما سينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق".

يُذكر أن بريغوجين قاد تمردًا عسكريًّا ضد القيادة الروسية السبت، إلا أنه تم إنهاء ذلك الحدث سريعًا بوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ليغادر زعيم "فاغنر" وقواته البلاد بعد اتفاق أفضى إلى ذلك.