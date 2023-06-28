مسؤولون أمريكيون: زعيم "فاغنر" استخدم ذريعة كاذبة للتمرد على بوتين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن كبار المسؤولين الأمريكيين قولهم إن زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، استخدم ذريعة كاذبة خلال محاولته القيام بتمرد عسكري ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب موقع "ABC News"، وضع بريغوجين خطة ادعى فيها أن قواته تعرضت للقصف، وبرر بواسطتها الإجراءات ضد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

وتحققت الخطة يوم الجمعة، عندما قال بريغوجين في مقطع فيديو، إن "مقاتلي فاغنر قُتلوا في ضربات صاروخية روسية، وتعهد بمعاقبة شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية".

وقال مسؤول أمريكي كبير: "كان الادعاء في الأساس خدعة"، مضيفا: "تحركت قوات بريغوجين بسرعة شمالاً فيما أسماه بـ مسيرة العدالة".

وتابع المسؤول الأمريكي إن "قوات فاغنر ذهبت إلى أبعد مما تم الإبلاغ عنه، على بعد 100 ميل فقط من موسكو، ومع اقترابهم، كان بوتين قلقًا للغاية بشأن قدرته على إيقاف بريغوجين، لكن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي أعربا عن دعمهما للرئيس بوتين، وأوضحتا لبريغوجين أن نهج موسكو سيكون وحشيًا، مما دفعه إلى قبول فكرة المنفى في بيلاروسيا، بعد أن حثه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على الاستسلام".