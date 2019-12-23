وزير خارجية إيران يزور سلطنة عمان

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لإجراء ”مشاورات“ مع المسؤولين العمانيين، حسب ما أفادت به وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“.

وذكرت الوكالة أن ”ظريف توجه إلى العاصمة العمانية مسقط في سياق المشاورات الثنائية الجارية بين إيران وسلطنة عمان“، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، زار وزير الخارجية للشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، العاصمة طهران، وهي الزيارة الثالثة له خلال العام الجاري.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد يسمى ”تحالف الأمل“ لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.

وفي الـ 25 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن ”ثلاث دول في المنطقة ردت إيجابيا وبصورة خطية على المبادرة التي تقدمت بها إيران“، دون أن يذكرها صراحة.