مجهولون يحرقون سيارة موظف بقنصلية تركيا في اليونان

قال مسؤول بالشرطة اليونانية، إن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركيا في مدينة ”سالانيك“ شمال اليونان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وتتحرى السلطات، عن الواقعة التي حدثت زهاء الساعة الثالثة والنصف فجرا.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: ”وقعت أضرار واسعة النطاق.. ولا توجد إصابات بشرية“.

والإحراق المتعمد شائع في اليونان وهو بلد له تاريخ مع العنف السياسي.

وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود بدءا من حقوق التعدين في بحر إيجة ووصولا إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا.

وأثار اتفاق بشأن الحدود البحرية أبرمته تركيا وليبيا، في الآونة الأخيرة، غضب اليونان التي ترى في الخطوة تعديا على حقوقها السيادية.‎