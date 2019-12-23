صحف عالمية: أحلام ترامب في نزع ”نووي“ كوريا الشمالية تتلاشى.. وقرب حل الخلاف النفطي بين السعودية والكويت

سلطت الصحف العالمية، يوم الاثنين، الضوء على مجموعة من القضايا والأحداث البارزة، من بينها ما وصفته بأنه تبدد أحلام ترامب في نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، والتحديات التي يواجهها الرئيس الأفغاني المعاد انتخابه حديثا أشرف غني.

وتحدثت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، عن ”انهيار مبادرة دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، التي كان قد وصفها بصفقة القرن“.

بعد إتمامه مؤتمر قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 2018، كان ترامب واثقا من قدرته على إبرام صفقة من شأنها نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، إذ ادعى أن كيم سيعود إلى الوطن لبدء عملية تفكيك المنشآت النووية، ما سيجعل الكثير من الناس سعداء للغاية وآمنين للغاية.

ومع ذلك، أجرت كوريا الشمالية أكثر من 10 اختبارات صاروخية، منذ ذلك الحين، وتقول إن نزع السلاح النووي لم يعد مطروحا على طاولة المفاوضات، ووصفت ترامب بأنه ”متهور“ وهددت بتقديم ”هدية غير مرغوب فيها“ لأمريكا في عيد الميلاد.

في حين، يلوم الكثيرون النظام الكوري الشمالي على انهيار المبادرة، إلا أن المحللين يلومون ترامب وفريقه على فشل المفاوضات، ويتهمونهم بإيصال رسائل مختلطة، والفشل في فهم نظرائهم، وتقديم مطالب ووعود مبالغ فيها.

الرئيس الأفغاني يفوز بولاية جديدة

رصدت صحيفة ”وول ستريت“ الأمريكية التحديات التي يواجهها الرئيس الأفغاني المعاد انتخابه حديثا أشرف غني، الذي بالكاد تجاوز الحد الأدنى اللازم لتجنب جولة إعادة التصويت ضد منافسه الأبرز عبدالله عبدالله، الذي من المرجح أن يطعن في النتائج.

وفاز غني بفترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الأحد، بعد ما يقرب من 3 أشهر من الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التي شوهها إقبال منخفض بشكل قياسي.

وحصل غني على 50.6% من أصل 1.82 مليون صوت تم الإدلاء بها في استطلاع 28 سبتمبر، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بهامش ضئيل، لتجنب جولة الإعادة ضد منافسه الأبرز عبد الله، الذي حصل على 39.5%.

وتعد هذه رابع انتخابات رئاسية في البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لطرد طالبان من السلطة في عام 2001.

ومع صغر حجم فارق الأصوات في الجولة الأولى البالغ 11 ألف صوت، الذي يفصل بين فوز أشرف غني في الجولة الأولى وإطلاق جولة ثانية من التصويت، يرجح المحللون أن تستمر الاضطرابات السياسية الناجمة عن التأخير المستمر منذ شهور في تحديد الفائز في الانتخابات.

مودي يدافع عن قانون الجنسية مع ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات

سلطت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية الضوء على استمرار الاضطرابات في الهند بعد سن الحكومة لقانون مثير للجدل، يهدف لتعزيز فرص حصول 5 ديانات مختلفة على الجنسية الهندية باستثناء الإسلام.

وتحدى المتظاهرون الغاضبون من قانون الجنسية الجديد الحظر المفروض على التظاهرات، بينما خرج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للدفاع عن القانون، متجاهلا الخسائر والاضطرابات التي وقعت منذ إعلان التشريع.

وقُتل 23 شخصا على مستوى البلاد منذ إقرار القانون في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر باحتجاجات تمثل أول عائق رئيسي لمخطط مودي الهندوسي القومي منذ إعادة انتخاب حزبه في الربيع الماضي.

وحدثت معظم الوفيات في ولاية ”أوتار براديش“ الشمالية، حيث يمثل المسلمون 20% من سكان الولاية البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

من جانبها قالت الشرطة، التي تنكر ارتكاب أي مخالفات، إنه من بين الأشخاص الـ15، الذين قتلوا في الولاية كان هناك صبي يبلغ من العمر 8 سنوات توفي في تدافع في مدينة فاراناسي، التي تعتبر قلب الدائرة الانتخابية البرلمانية لمودي.

ومنذ الأسبوع الماضي، احتجزت الشرطة في ولاية أوتار براديش حوالي 900 شخص بسبب تورطهم في أعمال عنف، وسارعت السلطات في جميع أنحاء البلاد لاحتواء الموقف، وحظر التجمعات العامة بموجب المادة 144 من قانون الحقبة الاستعمارية البريطانية، وتعتيم الإنترنت.

وفي تجمع لإطلاق حملته الانتخابية لحزب ”بهاراتيا جاناتا“ لانتخابات الجمعية التشريعية في نيودلهي في فبراير المقبل، تحدث مودي عن القانون الجديد المثير للجدل، وقال إن ”الناس الذين يحاولون نشر الأكاذيب والخوف، انظروا إلى عملي، إذا رأيتم أي تفرقة فأظهروها للعالم“، متهما حزب المعارضة الرئيسي بالتآمر ضده للاستيلاء على السلطة من خلال نشر الأكاذيب“.

حل خلاف حول حقول نفط مشتركة بين السعودية والكويت

نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية عن مصادر مطلعة أن السعودية والكويت اقتربتا من إنهاء نزاع دام 5 سنوات بشأن حقول نفط في منطقة مشتركة بين البلدين، ما يمهد الطريق لزيادة الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميا.

وأرجعت الصحيفة فضل نجاح هذه الخطوة الدبلوماسية إلى وزير الطاقة السعودي الجديد عبدالعزيز بن سلمان، الذي أمضى سنوات في محاولة لحل الخلافات حول الأرض والتصاريح البيئية فيما يعرف بالمنطقة المحايدة، وهي منطقة متنازع عليها من الأراضي الغنية بالنفط بين البلدين.

وتم إغلاق الحقول التي تنتج عادة حوالي نصف مليون برميل من النفط الخام يوميا في أواخر عام 2014، بسبب الخلافات حول استخدام الأراضي والتصاريح البيئية.

وأكدت المصادر التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة أن البلدان قد توصلا إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر الماضي، ومازال هناك حاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تبدأا إنتاج النفط على الفور، حيث من المقرر أن تكون عودة الإنتاج تدريجية وبالتزامن مع تخفيضات في الإنتاج في حقول النفط الأخرى.