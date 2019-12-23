نتنياهو يطلق حملته الدعائية في انتخابات حزب الليكود‎

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، ورئيس حزب الليكود ، بنيامين نتنياهو، حملته الدعائية تمهيدا للانتخابات الداخلية في حزبه، والتي من المقرر عقدها في 26 كانون الأول / ديسمبر، وسط مواجهة شرسة مع النائب الليكودي جدعون ساعر، على رئاسة الحزب.

وتأتي انتخابات حزب الليكود الداخلية في ظل تخوف من السقوط المدوي لنتنياهو وخاصة في ظل ملفات الفساد التي تتمثل بالاحتيال والرشوة التي تلاحقه من جهة، ورغبة أعضاء الحزب بالتجديد والتدوير الإداري من جهة أخرى.

ويواجه حزب الليكود العديد من العقبات المستقبلية، حيث أشارت استطلاعات الرأي الى تأخر حزب ”الليكود“ في الانتخابات أمام منافسه الرئيسي تحالف ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس بفارق كبير.

وينافس نتنياهو على رئاسة حزب الليكود، النائب جدعون ساعر (53 عاما)، وهو من أبرز شخصيات الحزب وشغل عددا من المناصب الوزارية في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ووجه ساعر في الأيام الماضية، العديد من الانتقادات لزعيم حزبه بنيامين نتنياهو، وطالبه بالبدء بإصلاحات قضائية وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية