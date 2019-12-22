مسؤول: البيت الأبيض لا يريد محاكمة مطولة لترامب

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الأحد إن البيت الأبيض لا يرغب في أن تطول إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى ارتياح الرئيس للمثول للمحاكمة دون طلب شهود للدفاع عنه.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون توجيه اتهامين لترامب يوم الأربعاء بسبب ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له. وفرص إدانة وعزل ترامب خلال هذه المحاكمة ضئيلة بسبب سيطرة رفاقه الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

ويضغط الديمقراطيون من أجل دعوة مساعدين كبار لترامب للإدلاء بشهاداتهم لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يريد أن تتم المحاكمة دون دعوة شهود جدد.

وقال مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي لتلفزيون (إن.بي.سي) إن البيت الأبيض يدعم هدف ماكونيل بأن تكون المحاكمة سريعة.

وأضاف: ”الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة.. الإدارة الأمريكية ليست قلقة من المحاكمة المطولة.. إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي.. كان لدينا ما يكفي من الشهود“.