مع استمرار الاحتجاجات.. مودي يحاول طمأنة مسلمي الهند بشأن قانون الجنسية الجديد

المصدر: أ ف ب

حاول رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، طمأنة المسلمين؛ في ظل قلقهم من قانون جديد حول الجنسية، أدى إلى تظاهرات أسفرت عن 25 قتيلا على الأقل، ويعرض حكومته القومية الهندوسية لضغوط.

وقال مودي خلال تجمع في نيودلهي بموازاة استمرار التظاهرات في العديد من المدن، اليوم الأحد: ”المسلمون المتحدرون من الأرض الهندية، والذين أجدادهم أبناء وطننا الأم لا مبرر لقلقهم“.

وبدأت التظاهرات قبل 10 أيام ضد قانون الجنسية، الذي اعتبر أنه ينطوي على تمييز بحق المسلمين.

والقانون، الذي أقره البرلمان الهندي، في 11 شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، يمنح اللاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم.

واتهم مودي حزب المؤتمر المعارض بـ“نشر شائعات مفادها بأن جميع المسلمين سيتم إرسالهم إلى معسكرات اعتقال“، مضيفا: ”كل هذه الروايات عن معسكرات اعتقال ليست سوى أكاذيب“.

ورغم أن القانون الجديد لا يعني الهنود المسلمين بشكل مباشر، علما أنهم يشكلون 14% من تعداد السكان أي نحو 200 مليون شخص من 1,3 مليار، لكنه أجج مخاوفهم وغضبهم. في حين نددت المعارضة بـ“قمع وحشي“ للمتظاهرين على أيدي قوات الأمن.