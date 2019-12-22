وكالة: ترامب أبلغ بوتين مواصلة أمريكا البحث عن حلول لمعاهدة الأسلحة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قوله، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل خطابا مختصرا عن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالة نقلا عن تصريحات للافروف في برنامج حواري تلفزيوني، أن ترامب قال في الرسالة: إن ”بلاده مستعدة لمواصلة البحث عن سبل لتجاوز المشكلات في علاقاتنا“.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله أيضا: إن ”رسالة ترامب هي رد منه على عرض من بوتين بوقف مؤقت لتطوير الصواريخ المحظورة بموجب المعاهدة“.

وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة للموافقة على ضم صواريخ ثقيلة من طراز ”سارمات“ وصواريخ أسرع من الصوت من طراز ”أفانجارد“ إلى معاهدة ستارت جديدة؛ للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا في أغسطس/ آب، بعد أن قالت إن موسكو تنتهك المعاهدة، ونشرت بالفعل نوعا محظورا من الصواريخ، وهو اتهام نفاه الكرملين.