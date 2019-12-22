”ناشيونال انترست“: أردوغان يخطط للهيمنة على المنطقة باستخدام ”القوة والتهديد“

رأت مجلة أمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى الهيمنة على العالم العربي ومناطق أخرى في الشرق الأوسط ضمن خطة تعتمد على ”التهديد والقوة واستغلال ضعف الخصوم“ والمشكلات السياسية والأمنية الداخلية في المنطقة.

وقالت مجلة ”ناشيونال انترست“، في تقرير لها، إن ”أردوغان له طموحات كبيرة في الشرق الأوسط، وسلوكه وتحركاته الأخيرة تأتي في هذا الإطار، خاصة غزوه لشمال سوريا وتدخله في ليبيا وعمليات التنقيب عن النفط مقابل قبرص وتقاربه مع روسيا وإيران وقطر ودفاعه عن المسلمين في الصين وكشمير“.

وأعرب التقرير الذي جاء تحت عنوان (الخطط الكبرى لتركيا لتحقيق الهيمنة في المنطقة)، عن اعتقاده بأن ”أردوغان بدأ ينتهج سياسة إبراز العضلات في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وسوريا والعراق في الوقت الذي يسعى بكل جهده إلى تأمين دعم حلف الناتو لسياسته ويقوم في الوقت نفسه بخطوات لتحقيق مزيد من التقارب مع إيران وروسيا وقطر“.

وأضافت أنه ”من الواضح ان استراتيجة أنقرة الكبرى في المنطقة تقوم على أساس دمج المبادرات السياسية والعسكرية والاقتصادية في إطار واحد مع استعداد كبير لاستخدام التهديد والقوة لتحقيق أهدافها وخاصة البروز كقوة إقليمية وعالمية والهيمنة على المنطقة“، مشيرة إلى أن ”تركيا تستمد قوتها من أزمات ومشكلات الغير وأنها دومًا تدعي بأنها هي الفائزة“.

لكن المجلة تؤكد أن ”أنقرة أخطأت في كثير من سياساتها الخارجية وأن هذه الأخطاء سببت لها مشاكل داخلية وخارجية وأدت في الوقت نفسه إلى تراجع عدد حلفائها سواء في الشرق الأوسط أو خارجه“.

ووقعت تركيا مؤخرا، اتفاقية أمنية وبحرية مع حكومة الوفاق الليبية، أثارت انتقادات دولية واسعة اتهمتها بمحاولة الهيمنة على مياه البحر الأبيض المتوسط.