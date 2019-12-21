منافس نتنياهو على زعامة الليكود: إن لم نحدث تغييرًا سنتورط في حكومة يسارية

أكد عضو حزب الليكود، ومنافسه على زعامة الحزب خلال الانتخابات الداخلية جدعون ساعر، أنه قادر على إحداث تغيير حال تم انتخابه لزعامة الحزب بدلًا من رئيس الحزب الحالي بنيامين نتنياهو الذي يواجه قضايا فساد خطيرة.

وقال ”ساعر“، بحسب ما نقلت قناة ”i24 نيوز“ الإسرائيلية: ”على مدار 20 عامًا سرنا مع رئيس الحكومة نتنياهو، إن لم يحدث تغيير الخميس القادم، فإننا سنتورط مع حكومة يسار تعرض كل ما هو عزيز علينا للخطر“.

وأضاف في مؤتمر انتخابي أمام حشد من أنصاره: ”يجب علينا توحيد شعب إسرائيل، وأنا سأقوم بتوحيد شعب إسرائيل، لأن الوحدة هي كنز هام لمواجهة التحديات المستقبلية“، مشيرًا إلى أن نتنياهو تسبب في خسارة اليمين لكتلته الانتخابية.

وستجري الخميس المقبل، الانتخابات الداخلية لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بعد مطالبات بتغييره من رئاسة الحزب، على خلفية تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية بناء على نتائج جولتي الانتخابات الماضيتين.

وتسبب نتنياهو وقضايا الفساد التي تلاحقه، في فشل تحالف أحزاب اليسار والوسط معه لتشكيل حكومة إسرائيلية موسعة، كما رفض حليفه السابق زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، الانضمام لحكومة يمينية ضيقة، ما قاد إسرائيل لجولة انتخابات ثالثة في مارس/آذار من العام المقبل.

ونجح ”ساعر“ في حشد أصوات ومؤيدين له من حزب الليكود، خاصة بعد توجيه المستشار القضائي في إسرائيل اتهامات بالفساد ضد نتنياهو، لكن مراقبين للشأن الإسرائيلي يقللون من إمكانية نجاحه في قلب الطاولة على نتنياهو الذي يقود الحزب وكتلة اليمين في إسرائيل منذ سنوات.