الصين تنتقد مشروع قانون الدفاع الأمريكي الجديد وتعتبره تدخلًا في شؤونها‎

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت؛ إن البرلمان انتقد مشروع قانون للدفاع أقره الكونغرس الأمريكي قبل أيام ووصفه بأنه ”تدخل“ في شؤون الصين.

وعبر المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ”يو ون تسه“ عن ”الاستياء البالغ“ من القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة قبل أيام.

ووعد الرئيس الأمريكي بالتوقيع سريعًا على القانون، الذي يتضمن ميزانية دفاعية بلغت 738 مليار دولار.

وقال المتحدث، إن ”المضمون المتعلق بتايوان في مشروع القانون يقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان“، وبموجب مشروع القانون ستعمل الولايات المتحدة على دعم القوة العسكرية لتايوان التي تعتبرها بكين إقليمًا منشقًا عنها.

هذا ويدعو مشروع القانون لدعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج، ويطلب أيضًا تقريرًا عن معاملة أقلية المسلمين الويغور في شينجيانغ.

ونقلت شينخوا عن يو قوله ”خطة الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تفلح أبدًا“.