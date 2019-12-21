البرلمان التركي يوافق على الاتفاقية العسكرية مع السراج

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، اتفاقية التعاون الأمني والعسكري التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ولقيت انتقادات حادة إقليمية ودولية.

ووقع أردوغان والسراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا، ما لبث أن اعتبرته تركيا غطاء لدعم الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بضواحي العاصمة طرابلس، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم تتعلق بالحدود البحرية اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.

وتتضمن المذكرة ”دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين“.

كما تنص على ”توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها“.

وعقب توقيع الاتفاقية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا؛ دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك.