روحاني: اتخذنا قرارات جيدة للتعاون مع قطر وتركيا في قمة كوالالمبور‎

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده اتخذت قرارات جيدة للتعاون مع قطر وتركيا خلال اجتماعات قمة كوالالمبور الإسلامية المصغرة التي عقدت الأسبوع الماضي في ماليزيا.

وقال روحاني للصحفيين عقب وصوله مطار مهرآباد الدولي وسط طهران قادما من اليابان، اليوم السبت: ”تم اتخاذ قرارات جيدة للتعاون بين إيران وقطر وتركيا“. وتابع: ”اتخذ الاجتماع قرارات جيدة لتعاون الدول الأربع، في مجال التكنولوجيات الجديدة والمجالات الصناعية“.

وعقد روحاني على هامش قمة ماليزيا سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة، منها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر.