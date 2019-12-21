ترامب يوقّع قانون عقوبات على مشروع ”السيل الشمالي 2″‎

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على قانون يفرض عقوبات ضد الشركات المساهمة في مشروع ”السيل الشمالي 2“ الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية، تستهدف العقوبات الشركات التي تعمل على بناء خط الأنابيب في بحر البلطيق.

وحذَّر مشرعون أمريكيون من أن خط الأنابيب سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية، ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين في أوروبا.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري بغالبية ساحقة على فرض العقوبات، وتم إرسال القانون، الثلاثاء، إلى ترامب للتوقيع عليه.

وأغضبت العقوبات موسكو، والاتحاد الأوروبي الذي يقول إنه يجب أن يكون قادرًا على تقرير سياساته في مجال الطاقة.

والأربعاء الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها ستعارض العقوبات الأمريكية على الشركات المشاركة في إنشاء مشروع السيل الشمالي 2، لأنها عقوبات عابرة للحدود.

ويشار إلى أن المشروع هو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويًا.

وفي 2014، كشفت موسكو عن مشروع ”السيل الشمالي 2“ عقب تصاعد التوتر مع أوكرانيا التي كان جل الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمر عبر أراضيها.

وتتخوف دول أوروبية من المشروع لآثاره الاقتصادية والإستراتيجية المتوقعة على دول في وسط وشرق القارة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي.