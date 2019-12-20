مجلس العموم البريطاني يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير

وافق مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة، على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في 31 كانون الثاني/يناير المقبل.

جاء ذلك تصديقًا بالقراءة الثانية على مشروع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“ نهاية يناير المقبل، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

وأيّد 358 عضوًا في المجلس مشروع الاتفاق، بينما رفضه 234 آخرون، حيث تم تمريره بسهولة في المجلس، بفعل قيادة ”جونسون“ أغلبية من 365 نائبًا من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم منذ فوزه الساحق في الانتخابات العامة التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وينتظر الاتفاق حاليًا الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ثم إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.