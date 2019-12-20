رئيس وزراء اليابان يطلب من روحاني الالتزام بالاتفاق النووي

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتزام بتعهدات بلاده في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد آبي في مستهل اجتماعه مع روحاني في طوكيو، أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

بدوره، طلب روحاني من آبي خلال الاجتماع التعاون مع الدول الأخرى؛ للمساهمة في الإبقاء على الاتفاق النووي.

ووقعت الولايات المتحدة وبلدان أخرى في عام 2015 على الاتفاق النووي، الذي يلزم إيران بتقييد قدرات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق، العام الماضي،وأعاد فرض عقوبات على طهران؛ بهدف الضغط على اقتصادها عن طريق وقف مبيعاتها من النفط الخام، الذي كانت اليابان مستوردًا رئيسيًا له على مدى أعوام قبل العقوبات.