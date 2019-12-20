إيران ردًا على بومبيو: ”أفكاره جهنمية“

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، يوم الجمعة، على تصريحات وصفها بالمعادية لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شدد فيها الأخير على ضرورة تغيير نظام آية الله الراحل روح الله الخميني وعصابته، على حد قوله.

وقال موسوي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن ”بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم؛ نظرًا لأفكاره الجهنمية والتخريبية التي تمارس التعذيب“.

وأضاف أن ”بومبيو نقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي، والذي يعتبر مجالًا حضاريًا… عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف“.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن عقوبات جديدة ضد إيران، تستهدف الأفراد في المحاكم القضائية وأجهزة الأمن؛ بسبب التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن ”النظام الإيراني لم يحترم شعبه منذ 40 عامًا“، مؤكدًا في كلمة حول الاحتجاجات التي شهدتها إيران، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه ”يجب تغيير آية الله الخميني وعصابته“.

ودعا بومبيو النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان، معتبرًا أن ”الشعب الإيراني له أصدقاء في الولايات المتحدة يدعمونه في مواجهة قمع النظام الإيراني“، مؤكدًا ”استمرار دعم بلاده لمطالب الشعب الإيراني“.

ووصف بومبيو النظام الإيراني بـ ”البائس“، وأنه ”فشل في معالجة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها شعبه“، على حد تعبيره، معتبرًا أن النظام الإيراني يقتطع من أموال شعبه من أجل المعارك في سوريا واليمن.

كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين، كانت بسبب تورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية، التي اندلعت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، بحسب منظمة العفو الدولية.