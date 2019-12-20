استطلاع: أقل من نصف الأمريكيين يريدون عزل ترامب

أظهر استطلاع للرأي نظمته ”رويترز/ابسوس“، نشر يوم الخميس، أن أقل من نصف الأمريكيين يقولون إنه ينبغي عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه بعدما وجّه مجلس النواب اتهامات له، وهو ما يمثل تحديًا للديمقراطيين الذين سيسعون للإطاحة به في محاكمة بمجلس الشيوخ.

وأجري الاستطلاع على مستوى الولايات المتحدة عبر الإنترنت، في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب على أساس حزبي، يوم الأربعاء، لصالح توجيه الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونغرس.

وخلص الاستطلاع، إلى أن هذا التصرف النادر والمثير للجدل للغاية من جانب المشرعين، لم يغير التوجهات بدرجة تذكر في بلد منقسم.

فعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن التهم المحددة، اتفق 53% على أن ترامب أساء استغلال سلطته، بينما اتفق 51% على أنه عرقل الكونغرس.

وقال حوالي 42%- معظمهم من الديمقراطيين- إنه يتعين على الكونغرس إقالة الرئيس من منصبه، حيث يملك مجلس الشيوخ الصلاحية لفعل ذلك.

وبشكل إجمالي، قال 44% فقط، من الجمهور الأمريكي، إنهم يوافقون على تعامل مجلس النواب مع مساءلة ترامب، بينما عارض 41% ذلك.

وعندما سئلوا عن شعورهم تجاه الرئيس بعد الإجراء الخاص بالمساءلة، قال 26% إنهم أصبحوا أكثر تأييدًا لترامب الآن، بينما قال 20% إنهم أقل تأييدًا، في حين قال 48% إن ذلك لم يغير من وجهة نظرهم بطريقة أو بأخرى.

وتم إجراء استطلاع ”رويترز/إبسوس“، عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشمل الاستطلاع، ردودًا من 1108 أشخاص، في يومي 18 و 19 ديسمبر/ كانون الأول، بهامش مصداقية يبلغ ثلاث نقاط مئوية.