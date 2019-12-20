الاتحاد الأوروبي يعلن سفير بنين ”شخصًا غير مرغوب فيه“

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن سفير بنين لديه ”شخص غير مرغوب فيه“، ردًّا على قيام الأخيرة بطرد سفير الاتحاد في نوفمبر الماضي، إثر اتهامه بالتدخل السياسي والمشاركة في أنشطة تخريبية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان: ”قررنا إعلان رئيس بعثة جمهورية بنين إلى الاتحاد الأوروبي شخصًا غير مرغوب فيه“.

وأضاف: ”يأتي هذا ردًا على قرار حكومة بنين إعلان رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى بنين شخصًا غير مرغوب فيه“.

وتابع: ”يعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الإعلان لا مبرر له، ويتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تطوير العلاقات وبناء الشراكات مع البلاد“.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت بنين طرد سفير الاتحاد الأوروبي، أوليفر نيت، وأمرته بمغادرة البلاد على خلفية اتهامه بالتدخل السياسي والمشاركة في أنشطة تخريبية.

وقالت الحكومة البنينية حينها إن الدبلوماسي الأوروبي ”اتخذ بعض إجراءات تتعارض مع منصبه، أضرت بالتعاون بين بنين والاتحاد الأوروبي“.

وتواجه بنين أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل/ نيسان التي أثارت احتجاجات واسعة.

وواجه الرئيس باتريس تالون، وهو رجل أعمال سابق تولى السلطة في 2016، اتهامات بقمع معارضيه دفعت منافسيه الرئيسيين إلى المنفى، بينما فازت الأحزاب المتحالفة معه بجميع المقاعد في الانتخابات بعد أن مُنعت جماعات المعارضة فعليًا من الترشح.