نائب أمريكي ديمقراطي معارض لعزل ترامب ينتقل إلى الحزب الجمهوري

المصدر: ا ف ب

أعلن النائب الأمريكي الديمقراطي عن ”نيو جيرسي“، جيف فان درو، أنه سينضم إلى الحزب الجمهوري، وذلك غداة تصويته ضد عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، إن ”جيف سينضم إلى الحزب الجمهوري.. هذا خبر عظيم“.

وأضاف: ”نحن سعداء بوجود جيف معنا“.

وأكد النائب الديمقراطي بينما كان جالسًا إلى جانب ترامب، أنه ”سيدعمه بشكل ثابت“، وتوجه إلى دونالد ترامب قائلًا: ”لكم دعمي الأبدي“.

وقال في سياق حديثه عن تبديل الحزب: ”أعتقد ببساطة أنّ الأمر ملائم لي أكثر“.

وانتخب جيف فان دور (66 عامًا) في انتخابات 2018 عن دائرة كانت ممثلة في الكونغرس بنائب جمهوري منذ عام 1995.

وكان مجلس النواب الأمريكي، أحال ليل الأربعاء، دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسميًا لعزله.