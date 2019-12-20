ترامب يطالب بـ“محاكمة فورية“ في مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.
وأضاف ترامب: ”بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة“.
وتابع: ”أريد محاكمة فورية!!“
وكان مجلس النواب الأمريكي، أحال ليل الأربعاء، دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.