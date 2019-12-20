ترامب يطالب بـ“محاكمة فورية“ في مجلس الشيوخ

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون. وأضاف ترامب: ”بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم…