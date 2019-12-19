تركيا تنفي استخدام أراضيها منطلقًا لأعمال ضد إسرائيل

نفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، ادعاءات أطلقها مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، حول استخدام الأراضي التركية منطلقًا لأعمال ضد بلاده.
ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية، مؤخرًا، مقالًا لـ“غولد“ انتقد فيه العلاقات بين تركيا وحركة حماس الفلسطينية، وأشار فيه إلى أن الأراضي التركية، تستخدم لأعمال ضد إسرائيل.
وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، ”نفت الخارجية صحة ادعاءات دوري غولد“، مؤكدة أن ”غالبية المجتمع الدولي لم ترَ حماس كمنظمة إرهابية، وإنما حقيقة سياسية“.
وقالت الوزارة: ”العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تقيم اتصالات مع حماس على مختلف المستويات.. نرفض بشكل قاطع ادعاء استخدام الأراضي التركية منطلقًا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر“.