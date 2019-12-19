تركيا تنفي استخدام أراضيها منطلقًا لأعمال ضد إسرائيل

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، ادعاءات أطلقها مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، حول استخدام الأراضي التركية منطلقًا لأعمال ضد بلاده. ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية، مؤخرًا، مقالًا لـ“غولد“ انتقد فيه العلاقات بين تركيا وحركة حماس الفلسطينية، وأشار فيه إلى أن الأراضي التركية، تستخدم لأعمال ضد إسرائيل. وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، ”نفت الخارجية…