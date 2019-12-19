تركيا تعزل أربعة رؤساء بلديات معارضين

عزلت تركيا أربعة رؤساء بلديات، في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وحزب الشعب الاشتراكي المعارض، باتهامات تتعلق بـ“صلتهم بالإرهاب“، وفق موقع ”توكنماز خبر“ التركي.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني؛ ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الصلات.

كما يتهم حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) المعارض، بصلاته بالداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تصنفه أنقرة على أنه ”إرهابي“.

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الداخلية التركية، إقالة 3 رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد)، في مقاطعة موس جنوب شرق البلاد، وهم: ”عدنان طوبجو“ رئيس بلدية منطقة بولانك، و“ديلافر كَسِيك“ رئيس بلدية منطقة أيرين تبه، و“أولكو قره أصلان“ رئيس بلدية فارتو، واتهمتهم بأن لهم صلات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ”تنظيمًا إرهابيًّا“.

كما جرى عزل واعتقال ”إبراهيم بوراك أوغوز“ رئيس بلدية أورلا على ساحل البحر المتوسط غرب البلاد، وهو من حزب الشعب، بتهمة الانتماء ”لمنظمة إرهابية مسلحة“، والاشتباه في صلاته بالداعية الإسلامي فتح الله غولن.

ويتولى حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة العديد من البلديات في جنوب شرق البلاد، وعادة ما يعين رجلًا في منصب رئيس البلدية وامرأة في منصب الرئيس المشارك للتوعية بالمساواة بين الجنسين.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي الذي عارض الهجوم بشمال شرق سوريا، والذي بدأ يوم التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.