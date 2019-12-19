برويز مشرف: حكم الإعدام محاولة للانتقام مني

علق الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، على حكم الإعدام الصادر بحقه أخيرًا، قائلًا إن ”هذه القضية رفعت بحقه من أجل الانتقام الشخصي مني“.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مشرف في مقطع فيديو مصور تداوله، الأربعاء، العديد من وسائل الإعلام الباكستانية؛ تعليقًا على الحكم بإعدامه.

وقضت محكمة باكستانية خاصة، الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضح مشرف في تصريحاته أنه ”علم بالحكم الصادر بحقه من خلال محطات التلفزيون“، مضيفًا أن ”هذه القضية صدر بها هذا الحكم دون السماح لي أو للمحامي الخاص بي بالدفاع ضد التهم المنسوبة لي، وهذا أمر لم أرَ له مثيل من قبل“.

وأشار إلى أنه سبق وأن طلب من هيئة المحكمة السماح له بالدفاع عن نفسه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لكن طلبه رفض، مشددًا على أن ”مبدأ سيادة القانون تم امتهانه طيلة فترة المحاكمة“.

وتابع: ”هذه القضية كان لا ينبغي النظر فيها من الأساس، فالهدف منه هو الانتقام الشخصي مني من قبل بعض أصحاب المناصب العليا، ممن يسيئون استخدام مناصبهم (لم يسمهم). ولعل إساءة استخدام القانون بهذا الشكل، واستهداف أحد الأشخاص، أمور تدل على كيفية نواياهم“.

وانتقد مشرف، رئيس المحكمة الدستورية الباكستانية، آصف سعيد خوسا، مضيفًا ”كيف لقضاة حققوا مكاسب شخصية في فترة حكمي أن يصدروا أحكامًا كهذه بحقي؟“.

وأعرب مشرف عن شكره للشعب والجيش لدعمهما له، مشيرًا إلى ”قرار بخصوص خطوته المقبلة سيكون بعد التباحث مع المحامين حول هذا الأمر.. وأنا أثق بالقضاء الباكستاني الذي يؤمن بسيادة القانون“.

وحسب ما ذكرت صحيفة ”دون نيوز“ (محلية خاصة)، الاثنين، أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، المؤلفة من 3 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا غير نهائي بالإعدام على مشرف بتهمة ”الخيانة العظمى“.

ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.

وقاد مشرف، انقلابًا عسكريًّا، في الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الأول 1999، ضد حكومة نواز شريف المنتخبة.

واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس/آب 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني واتحاد مسلمي باكستان.