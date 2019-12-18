لجنة بـ“الشيوخ“ الأمريكي تقر مشروع قانون عقوبات ضد روسيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد موسكو، على خلفية قضية التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وفق إعلام أمريكي.

وحسبما ذكرت وكالة ”بلومبرج“ الأمريكية، صوتت اللجنة التي يقودها الجمهوريون بأغلبية 17 صوتًا مقابل 5 أصوات للمضي قدمًا في مشروع القانون الذي يعاقب أفرادًا روسيين وعمليات إلكترونية، ومرافق لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وسيتم طرح مشروع القرار للتصويت العام لمجلس الشيوخ.

وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وضع لوائح لفرض عقوبات على الديون السيادية (الروسية) الصادرة بعد 90 يومًا من سن القانون.

وأشارت إلى أن مشروع ”قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين“، أو ”داسكا“ (DASKA) سيؤسس أيضًا مكتبًا جديدًا للفضاء الإلكتروني داخل وزارة الخارجية، ويقيد أي محاولات لإزالة الولايات المتحدة من الناتو.

ويشرف على مشروع القانون الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كل من ليندسي غراهام النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، والديمقراطي بوب مينينديز عن ولاية نيو جيرسي.

ووصف غراهام التشريع بأنه ”مشروع قانون عقوبات من الجحيم“، عندما قدمه لأول مرة في أغسطس/ آب 2018، في إشارة إلى البنود القاسية بما في ذلك القيود المفروضة على الديون السيادية الروسية. وقدم نسخة منقحة من مشروع القانون في فبراير/ شباط الماضي.

ولتفعيله يحتاج المشروع إلى تصديق مجلسي الشيوخ والنواب، والرئيس دونالد ترامب.

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأمريكية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب العام 2016. وبرزت أخيرًا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددًا في انتخابات 2020.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سلم المحقق الخاص روبرت مولر، تقريره إلى وزارة العدل الأمريكية، بعد 22 شهرًا من التحقيق حول ما إذا كان الرئيس ترامب، تعاون سرًا مع الروس خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وأرسل وزير العدل وليام بار، أهم ما ورد في التقرير إلى الكونغرس، وقال إن التحقيق لم يتوصل إلى ما يفيد بوجود تعاون سري بين ترامب والروس.

واعتبر ترامب أن التقرير برأ ساحته بشكل كامل، في حين يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول عرقلة العدالة.