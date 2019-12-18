واشنطن تهاجم القرار الأممي الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي

هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعمة أنه يوجه انتقادات ”غير عادلة“ لدولة الاحتلال.

وأكدت كرافت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت السفيرة الأمريكية لأعضاء المجلس: ”قلت لكم من قبل، وسأقوله مرة أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي كرافت“.

وأضافت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن حول ”الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية“، قائلة: ”إدارة ترامب تعارض بشدة هذا القرار؛ لأنه قرار من جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل“.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتًا (من أصل 15 دولة)؛ حيث امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

ويقضي القرار بعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف قد أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة ذاتها بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن ”إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورًا وبشكل كامل“.