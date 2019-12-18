علي باباجان يلتقي ممثلين عن الأكراد ويستعد لتدشين حزبه

استقبل علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق المستقيل من حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وفدًا من المدافعين عن الحقوق الكردية في بلاده، وفقًا لصحيفة ”زمان“ التركية.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إنّ باباجان، استقبل عددًا من المدافعين عن الحقوق الكردية في تركيا ما يوحي بسعيه إلى رسم خريطة طريق لحل الأزمة الكردية.

وذكرت أنّ ”باباجان الذي يستعد لتدشين حزب سياسي جديد، التقى ممثلي منصة المدافعين عن الحقوق المعروفين بأنهم (الأكراد المتدينون)، في مكتبه بالعاصمة أنقرة، لنحو ساعة و15 دقيقة، وتم خلال اللقاء مناقشة العناوين الرئيسة للأزمة الكردية“.

ولمع نجم باباجان وبرز بإصلاحاته الاقتصادية خلال فترة توليه منصب وزير الاقتصاد، قبل تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في تركيا.

وقالت صحيفة ”زمان“ إنّه ”ظهر بجانب باباجان خلال اللقاء، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية والذي كان يقدم استشارات تتعلق بالأزمة الكردية، إلهامي إيشيك“.

وكان إيشيك أوضح في حوار صحفي مع موقع ”T24“ الإخباري التركي، أنّ ”الأكراد يميلون بشكل كبير إلى حزب باباجان“.

وأكد إيشيك أنّ ”باباجان سيستخدم عبارات أكثر وضوحًا وصرامة فيما يتعلق بالأزمة الكردية بعد إعلان تأسيس حزبه الجديد، قائلًا:“باباجان سيقرر المسار الذي سيتبعه فيما يتعلق بالأزمة الكردية، بالتشاور مع فريقه“.

وأوضح وفق الصحيفة ذاتها أنّ“الوضع الشرعي الذي حصل عليه الأكراد أمام المجتمع الدولي سينعكس على السياسات التركية في المستقبل“.

وكشفت صحيفة ”جمهوريت“ التركية، إلى أنّه ”سيتم الكشف عن موعد تأسيس حزب باباجان، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأنه من المتوقع أن يعلن تدشين الحزب يوم 15 كانون الثاني/ يناير المقبل“.

ونقلت الصحيفة عن فريق باباجان القول إنّه ”تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد إلى مطلع العام الميلادي الجديد لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباق تنافس“.

وأضافت أنّ“الإجراءات المتعلقة بالشخصيات التي ستشارك في الهيئة التأسيسية للحزب لاتزال متواصلة، بينما يُزعم أن النائب المستقيل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينر أوغلو، سيكون ضمن الشخصيات المشاركة في حزب باباجان“.