واشنطن وسيئول تفشلان بالتوصل لاتفاق تقاسم تكاليف الدفاع بشبه الجزيرة الكورية

فشلت المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالتوصل إلى اتفاق حول تقاسم تكاليف الدفاع للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ”يونهاب“، اليوم الأربعاء، أن وفدي البلدين لم يتجاوزا الخلافات في وجهات النظر بخصوص تقاسم الأعباء خلال اجتماعهما في سيئول مطلع الأسبوع الجاري.

وأشارت الوكالة، إلى أن فشل المباحثات، يعني عدم التوصل إلى نتيجة بخصوص تجديد اتفاقية التدابير الخاصة التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها: إن وفدي البلدين سيجتمعان الشهر المقبل، في واشنطن لاستئناف جولة جديدة من المحادثات.

وذكرت أن الولايات المتحدة طلبت حوالي 5 مليارات دولار؛ لتغطية نفقات تمركز قوات الدفاع الأمريكية بالبلاد، أي أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته كوريا الجنوبية للعام الجاري.

وتطالب واشنطن سيئول بتحمل أعباء إضافية تشمل تكاليف المناورات المشتركة ودعم أسر القوات الأمريكية بالبلاد.

وتصر كوريا الجنوبية على أن تدور المفاوضات في إطار اتفاقية التدابير الخاصة، والتي يفترض بموجبها أن تدفع سيئول تكاليف جزئية لتغطية مستحقات الموظفين الكوريين العاملين في المنشآت العسكرية الأمريكية بالبلاد، إضافة إلى تكاليف بناء بعض المنشآت العسكرية والدعم اللوجستي.

وفي الوقت الراهن يوجد 28 ألفًا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.