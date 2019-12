”أكراد يشكرون تركيا“.. أنقرة تحاول غسل وجهها جراء عمليتها العسكرية في سوريا

نشرت وزارة الدفاع التركية مقطعًا مصورًا تقول إنه لأكراد سوريين يشكرون الجيش التركي، على خلفية العملية العسكرية في الشمال السوري.

وأمام مئات التقارير والوثائق لمنظمات وهيئات دولية والتي بدأت تظهر منذ اليوم الأول للعملية التركية العسكرية شمال سوريا، في التاسع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، والتي وثقت حجم الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي لدى توغله شمال سوريا، تسعى السلطات التركية إلى إعطاء صورة مغايرة للحقائق.

الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو، المنشور على حساب الوزارة بموقع ”تويتر“، يقولون إنهم أكراد سوريون يعربون فيه عن شكرهم للجيش التركي الذي مكنهم من العيش بأمان وسلام بفضل عملية ”نبع السلام“.

Our Syrian brother was able to live in peace and security with the Peace Spring Operation said: "I address all the Kurdish people; PKK/YPG mistreated us. They burnt our homes, left our children hungry and thirsty. The Turkish army gave us a hand, helped us out." pic.twitter.com/kQbxdTYeM1

