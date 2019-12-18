إيران تعتقل 250 شابًا على خلفية ”احتجاجات البنزين“‎

اعتقلت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، 250 شابًا على صلة بالاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منتصف الشهر الماضي.

وأفاد قائد شرطة كرمانشاه (غربي إيران)، علي أكبر جاويدان، باعتقال أكثر من 250 شخصًا ممن سماهم قادة الاحتجاجات، رفضًا لقرار زيادة أسعار البنزين.

واتهم جاويدان المعتقلين بـ“إثارة المواطنين للتورط في أعمال شغب والاشتباكات في الشوارع“، لافتًا إلى أنهم يواجهون تهمًا من قبيل ”الهجوم على قوات الأمن وتخريب منشآت عامة والعمل ضد النظام عبر مواقع التواصل“.

وكشف القيادي الأمني، عن أن أعمار المعتقلين تتراوح من 20 إلى 35 عامًا، وأن عددًا منهم ”أبدى ندمه على ما ارتكبوه“، زاعمًا أن بعضهم اعترف خلال التحقيقات بـ“انتمائه لجماعات إرهابية وأعداء الثورة“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“.

وفي سياق تعامل السلطات الإيرانية مع المحتجين، اعترف وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بإطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين، وذلك في إطار رده على أسئلة عدد من نواب البرلمان حول أحداث الاحتجاجات الأخيرة في اجتماع برلماني عُقد الأسبوع الماضي.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وتعاظم الأزمات الاقتصادية في البلاد.