أردوغان: مستعدون لمساعدة ”الوفاق“ الليبية في أي لحظة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستعمل على تسريع التعاون مع حكومة ”الوفاق“ الليبية، وإنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان ”عبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر“.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وحول إرسال طائرات مسيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، قال أردوغان ”سنزيد عددها إذا تطلب الأمر، وكل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت وفقًا للحاجة“.