عزوف زعماء العالم الإسلامي يخيم على قمة كوالالمبور ”الإسلامية“

تبدأ في العاصمة الماليزية، اليوم الأربعاء، قمة كوالالمبور الإسلامية وسط عزوف كبير من قادة العالم الإسلامي حيث لم يستجب سوى 3 زعماء للدعوات التي وزعها رئيس الوزراء مهاتير محمد على أكثر من 50 دولة إسلامية، لمناقشة القضايا التي تثير قلق المسلمين حول العالم.

ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور، فيما سيدلي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بآرائهما خلال القمة التي تستمر أربعة أيام، تبدأ اليوم الأربعاء بعشاء ترحيب وتختتم أعمالها يوم السبت.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قرارًا في اللحظة الأخيرة بعدم الحضور، كما اعتذر قبله الرئيس الإندونيسي عن حضور القمة.

وقال مسؤولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام، إن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية الحليف المقرب لبلاده رغم أن تقارير إعلامية ذكرت نقلاً عن مسؤولين أيضًا نفيهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

كما تعقد القمة بحضور رئيس إيران حسن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وعلاقات البلدين متوترة مع السعودية.

وقالت السعودية إن سبب قرارها عدم الحضور هو أن القمة ليست الساحة المناسبة لطرح القضايا التي تهم مسلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين مهاتير والعاهل السعودي الملك سلمان أمس الثلاثاء أكد الملك خلاله أن تلك القضايا يجب أن تناقش عبر منظمة التعاون الإسلامي.

وقال مصدر سعودي إن المملكة تلقت دعوة للحضور لكنها لن تحضر إلا إذا عقدت القمة تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

وفي مؤشر على شبح العزوف المخيم على القمة، كتب الباحث والمفكر الماليزي رئيس حسيني في مقال عن القمة بموقع ”ماليزيا كيني“: ”كما هي الآن ، تبدو القمة وكأنها تجمع للاحتفال بنهاية العام بين مجموعة من الأصدقاء المختارين“.