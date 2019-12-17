طبيب بايدن يقول إنه بصحة جيدة وقادر على الوفاء بواجبات الرئيس الأمريكي

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قال طبيب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الثلاثاء، في تقرير طبي نشرته حملة الحزب الديمقراطي، إن حالته الصحية تجعله قادرا على الوفاء بمهام الرئيس. ويسعى بايدن (77 عاما)، ضمن 15 ديمقراطيا آخرين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وقال الطبيب كيفن أوكونور، الذي يُدرس الطب ويدير برنامج طبيا…