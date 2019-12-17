واشنطن تتهم إندونيسيًا بانتهاك العقوبات على إيران

المصدر: أ ف ب

تهمت وزارة العدل الامريكية مواطنا اندونيسيا الثلاثاء بانتهاك العقوبات على ايران عبر تزويد شركة ”ماهان“ الايرانية للطيران المدرجة على القائمة الأميركية السوداء، طائرات جديدة ومجددة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها الوزارة إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن سونكارو كونتجورو، رئيس شركة ”بي تي ام اس ايرو سبورت“ صدر قطع طائرات أميركية الصنع إلى طيران ماهان في انتهاك للعقوبات في الفترة بين 2011 و2018.

كما قام كونتجورو بشحن قطع طائرات إلى الولايات المتحدة لإصلاحها وبعد ذلك أعاد شحنها إلى ايران، بحسب اللائحة.

وأدرجت اللائحة ثماني تهم بخرق العقوبات وغسل الأموال وبيانات كاذبة ضد كونتجورو وشركته وشركتين إندونيسيتين أخريين مرتبطتين بانتهاك قوانين التصدير الأميركية.

وأضافت أن كونتجورو تقاضى من شركة ماهان ملايين الدولارات بعد حصولها على قطع طائرات تمت صيانتها في الولايات المتحدة، واخفى مشاركة ايران في ذلك من خلال شحن القطع عبر سنغافورة وهونغ كونغ وتايلندا.

وتحظر العقوبات الأمريكية تزويد إيران المنتجات الأميركية بدون إذن محدد من وزارة الخزانة الأمريكية التي تدير العقوبات.