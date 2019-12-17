بريطانيا تطالب بعودة زوجة دبلوماسي أمريكي تسببت بمقتل شاب

ناشد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب زوجة دبلوماسي أمريكي، مُنحت حصانة دبلوماسية بعد مزاعم عن تورطها في حادث سير قُتل فيه شاب بريطاني، بأن ”تفعل الصواب“ وتعود إلى المملكة المتحدة.

ولقي هاري دن (19 عامًا) حتفه في أغسطس آب بعد أن اصطدمت دراجته النارية بسيارة كانت تقودها آن ساكولاس قرب قاعدة كراوتون التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي يستخدمها الجيش الأمريكي وتقع في نورثامبتونشير بوسط إنجلترا.

وغادرت ساكولاس بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث مما أثار خلافًا دبلوماسيًا بين لندن وواشنطن حول ما إذا كان يتعين عليها العودة لاستجوابها.

وقال راب في بيان اليوم الثلاثاء بعد لقائه مع عائلة دون ”أناشد آن ساكولاس شخصيًا لأن تفعل الصواب… إذا صدر قرار بالاتهام من الادعاء… فأنا أدعوها للعودة إلى المملكة المتحدة والتعاون مع عملية التقاضي الجنائية“.

وأضاف‭‭ ‬‬ ”مصرون على تحقيق العدالة (في قضية) هاري. وستفعل الحكومة كل ما في وسعها في سبيل ذلك“.