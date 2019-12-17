”قانون قيصر“.. عقوبات أمريكية ضد النظام السوري وداعميه

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، على قانون ”قيصر لحماية المدنيين السوريين“، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرّها مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على قانون قيصر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليًّا أو عينيًّا أو تكنولوجيًّا.

وسيحال إلى الرئيس الأمريكي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأطلق على التشريع الأمريكي ”قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين“ على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.

والتحق ”القيصر“ بالكونغرس، وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.