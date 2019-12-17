مسؤول أمريكي: الوقت غير مناسب لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوقت ”غير مناسب“ لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية.

وأضاف المسؤول أن ”مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب ألا يدرس رفعًا سابقًا لأوانه للعقوبات عن كوريا الشمالية في الوقت الذي تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي“.

وعرضت الصين وروسيا، أمس الاثنين، أن يرفع مجلس الأمن حظرًا مفروضًا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات، وفقًا لمسودة قرار، في خطوة قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.