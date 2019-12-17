محكمة أسترالية تقضي بسجن أخوين خططا لتفجير رحلة من سيدني لأبوظبي 76 عامًا

قضت محكمة أسترالية بسجن أخوين لمدة 76 عامًا إجمالًا لتخطيطهما تفجير رحلة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، كانت متجهة من سيدني إلى أبوظبي بقنبلة مخبأة في مفرمة لحم.

وقضت المحكة العليا في نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء، بسجن خالد الخياط 40 عامًا مع عدم الإفراج المبكر حتى 2047، كما قضت بسجن أخيه محمود الخياط 36 عامًا مع عدم إمكانية الإفراج المبكر قبل 2044.

وأُدين الاثنان بالتخطيط لشن هجومين إرهابيين أحدهما بقنبلة والآخر بغاز كيماوي، على الرحلة المتجهة إلى أبوظبي في يوليو/ تموز 2017.

وأدانت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز خالد في مايو/ أيار، لكن هيئة المحلفين لم تستطع التوصل إلى اتخاذ قرار بإدانة محمود. وانتهت إعادة محاكمته بإدانة أيضًا في سبتمبر/ أيلول.

واعتُقل خالد ومحمود الخياط بعدما شنت الشرطة مداهمات في سيدني. وقالت الشرطة، إن المتفجرات القوية التي استُخدمت لصنع القنبلة تم نقلها من تركيا كجزء من خطة ”بإلهام وتوجيه“ من تنظيم داعش.