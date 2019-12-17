 تقرير: جونسون سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بحلول نهاية 2020 – إرم نيوز‬‎

تقرير: جونسون سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بحلول نهاية 2020

تقرير: جونسون سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بحلول نهاية 2020

المصدر: رويترز

ذكرت قناة (آي.تي.في) أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في سن (قانون اتفاقية الانسحاب) المعدل مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في موعد غايته 31 ديسمبر كانون الأول من العام القادم.

وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) ستُعرض على البرلمان يوم الجمعة.

وعقب نشر هذا التقرير انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5 في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء وسجل خلال إحدى مراحل التعامل 1.3236 دولار.

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