تقرير: جونسون سيسن قانونا يستلزم إتمام ترتيبات البريكست بحلول نهاية 2020

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ذكرت قناة (آي.تي.في) أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستخدم الأغلبية الضخمة التي حصل عليها في سن (قانون اتفاقية الانسحاب) المعدل مما يستلزم الانتهاء من إجراءات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في موعد غايته 31 ديسمبر كانون الأول من العام القادم. وكان المتحدث باسم جونسون قد قال في وقت سابق إن القوانين اللازمة لتنفيذ البريكست…