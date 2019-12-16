إيران تعتقل عددًا من قادة الاحتجاجات ورئيس القضاء يدعو لتوضيح مصير المعتقلين

قالت قوات الأمن الإيرانية، مساء الاثنين، إنها اعتقلت عددًا من قادة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين والتي راح ضحيتها نحو 304 أشخاص بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية أمس في أحدث تقرير لها عن القتلى.

وذكر المدعي العام في القضاء الإيراني ”مجيد كاوياني“، إن ”قوات الأمن اعتقلت عددًا من رؤوس الشغب في مدينة قدس الواقعة غرب طهران، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن الإيرانية بسبب ارتفاع سعر البنزين“.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن كاوياني قوله ”إن الضالعين الرئيسيين في نشوب الحرائق كانوا يتبعون رؤوس الشغب حيث تم تحديد هويات عدد منهم واعتقالهم كما سيتم اعتقال الآخرين قريبًا“.

وأضاف ”إن عمليات التخريب أسفرت عن وقوع خسائر في الممتلكات العامة حيث تم اعتقال الضالعين بفضل التعاون بين الحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي“، مشيرًا إلى أن ”من حق المواطنين الاطلاع على أن الذين اعتقلوا هم من تسبّب في أعمال الشغب والتخريب وسرقة الأموال وإشعال الحرائق فقط لذلك فإن عددهم في مدينة قدس ضئيل مقارنة بالمناطق الأخرى“.

وفي سياق متصل، دعا رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، المدعين العامين في مختلف المدن الإيرانية يوم الاثنين إلى توضيح وضع ومصير المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

ولم يوضح رئيسي عدد المحتجزين ووضعهم، فيما تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى احتجاز أكثر من ثمانية آلاف شخص في الاحتجاجات الأخيرة.

وواجهت إيران انتقادات دولية لاذعة بسبب عمليات القمع التي شنّتها ضد المتظاهرين الناقمين على النظام بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية فضلًا عن رفع أسعار البنزين التي أدت إلى رفع عدد من أسعار المواد الاستهلاكية.