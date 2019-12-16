غراهام: ترامب سيعلن سحب قوات من أفغانستان

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام اليوم الإثنين، إمكانية تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من 12 ألف، إلى 8 آلاف و600 جندي.

وقال غراهام، في تصريح للصحفيين، على هامش زيارته للعاصمة كابل، إن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتحدث الأسبوع المقبل، حول تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان“.

وأضاف أن ”ترامب يمكن أن يخفض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من 12 ألف، إلى 8 آلاف و600، وانسحابهم يمكن أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي“.

وأكد على ضرورة أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ”مشروطًا“، وأن تلتزم طالبان بوعودها خلال محادثات السلام.

وأردف: ”قوات الأمن الوطنية الأفغانية، هي من ستتولى مهمة الدفاع عن البلاد“.

وفي نفس السياق، ذكرت قناة ”سي إن إن“ الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب يخطط لسحب نحو 4 آلاف جندي من أفغانستان.